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Kürsü yine Özel’de

Kürsü yine Özel’de

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0023/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel arasında yetki ve meşruiyet tartışmasına dönüşen “grup kürsüsü” krizi bir kez daha Özel lehine sonuçlandı.

CHP Grup Genel Kurulu gündemine göre, bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında kürsüye yine Özel çıkacak. Geçtiğimiz hafta tarafların uzlaşısıyla aşılan kürsü krizi, iki hafta önce TBMM’de Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarlarını karşı karşıya getirmişti.

Kılıçdaroğlu, bugün için TBMM Başkanlığı’na grup toplantısı düzenlenmesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadı. Kılıçdaroğlu bugün saat 11.00’de MYK, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Bu nedenle CHP’nin grup toplantısında konuşmayı ikinci kez Özel yapacak. Özel’in grup kürsüsündeki ilk konuşması öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na gönderdiği “grup toplantısı yapılmayacağı” yönündeki yazıyla toplantıyı engellenmeye çalışmıştı.



#CHP
#özgür özel
#Kemal kılıçdaroğlu
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