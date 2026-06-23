Kürsü yine Özel’de

CHP Grup Genel Kurulu gündemine göre, bugün gerçekleştirilecek grup toplantısında kürsüye yine Özel çıkacak. Geçtiğimiz hafta tarafların uzlaşısıyla aşılan kürsü krizi, iki hafta önce TBMM’de Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarlarını karşı karşıya getirmişti.

Kılıçdaroğlu, bugün için TBMM Başkanlığı’na grup toplantısı düzenlenmesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadı. Kılıçdaroğlu bugün saat 11.00’de MYK, saat 14.00’te ise Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Bu nedenle CHP’nin grup toplantısında konuşmayı ikinci kez Özel yapacak. Özel’in grup kürsüsündeki ilk konuşması öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığı’na gönderdiği “grup toplantısı yapılmayacağı” yönündeki yazıyla toplantıyı engellenmeye çalışmıştı.