Kurum'dan İmamoğlu'na 'Kopya vaat' yanıtı: Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok

AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrasında açıklamalarda bulundu.
'Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın'
Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini kopyaladığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Kurum, "Kopya karşıdan çekilir. Kopyayı bir kağıda yazarsınız, oradan çekersiniz. Lisedeyken küçük kağıtlara yazardık. Oradan kopya çekiyorduk. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştiririm anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını biz 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz. Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Ona da kendi alanında başarılar diliyoruz" yanıtını verdi.