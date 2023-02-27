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Kuşadası'nda 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Davutlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nin sahil kısmında yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yapan yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 16’sı çocuk 51 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

16:17 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Davutlar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Davutlar Mahallesi'nin sahil kısmında yasa dışı yolla yurt dışına çıkış hazırlığı yapan yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Ekipler, 16’sı çocuk 51 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Düzensiz göçmenlerle irtibatlı olduğu ve göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.Ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



#Düzensiz Göçmen
#Kuşadası
#İl Göç İdaresi Müdürlüğü
29 dakika önce
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Kuşadası'nda 16'sı çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı
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