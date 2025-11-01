Kütahya’da 2 yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece yeniden aranıyor

Selim Ece’nin yeğeni Ahmet Tunç da arama çalışmalarına katılarak ekiplerle birlikte bölgeyi taradı. Tunç, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki yıl önce bu mevkilerde dayım kayboldu. O dönemde de milletimiz ve devletimizle birlikte aramalar yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD’ımız, komutanlarımız sağ olsunlar arama çalışması başlattı. Dayımın dirisini ya da ölüsünü istiyorum" dedi.