Kütahya’da 2 yıl önce kaybolan 80 yaşındaki Selim Ece yeniden aranıyor

1/11/2025, Cumartesi
IHA
Selim Ece
Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Beldesi’nde iki yıl önce kaybolan 80 yaşındaki zihinsel engelli Selim Ece için yeniden arama çalışması başlatıldı.

4 Ekim 2023 tarihinde Domaniç’in Erikli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda görülen Ece, haftalar süren arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Aradan geçen iki yılın ardından, Ece’nin kaybolduğu bölgede yeniden geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, JASAT Timi, Köpek Timi, İstihbarat Ekipleri, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve AFAD ekipleri, Erikli Köyü Akkaya ve Karaburun mahalleleri arasında arama faaliyeti yürüttü.

Ekipler, iki gün boyunca dron destekli havadan tarama yaparken, ormanlık alanı da karış karış aradı.


AİLESİ DİRİSİNİ VEYA NAAŞINI İSTİYOR

Selim Ece’nin yeğeni Ahmet Tunç da arama çalışmalarına katılarak ekiplerle birlikte bölgeyi taradı. Tunç, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık iki yıl önce bu mevkilerde dayım kayboldu. O dönemde de milletimiz ve devletimizle birlikte aramalar yapmıştık. Şimdi yine devletimiz, jandarmamız, AFAD’ımız, komutanlarımız sağ olsunlar arama çalışması başlattı. Dayımın dirisini ya da ölüsünü istiyorum" dedi.

Yetkililer, çalışmaların bölgede bir süre daha devam edeceğini bildirdi.



