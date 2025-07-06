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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: Beş kişi yaralandı

22:506/07/2025, Pazar
AA
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Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Sultanbağı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücü O.S.Y’nin alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

O.S.Y. yönetimindeki 43 BB 790 plakalı otomobil ile Sultanbağı Mahallesi Soğukçeşme Caddesi'nde karşı yönden gelen F.S. idaresindeki 43 NU 192 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerden O.S.Y'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


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