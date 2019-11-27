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ADANA İŞ DÜNYASI

Kuyumcular harekete geçti: Altında sahteciliği engellemek için WhatsApp grubu kurdular

Kuyumcular harekete geçti: Altında sahteciliği engellemek için WhatsApp grubu kurdular

Adana'daki kuyumcular, sahte, düşük ayarlı veya çalıntı altın satmak isteyen dolandırıcılar ile kurdukları WhatsApp grubu ile mücadele ediyor. Grup sayesinde özellikle sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı.

Haber Merkezi DHA
Adana'da kuyumcular WhatsApp grubu kurdu.
Adana'da kuyumcular WhatsApp grubu kurdu.

Adana’da dolandırıcılarla daha etkin mücadele etmek isteyen kuyumcular, daha güçlü bir iletişim sağlamak için teknolojinin sağladığı imkanlardan faydalanıyor. Kuyumcular, sahte, hırsızlık yoluyla elde edilen ya da düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı göstererek bozdurmak isteyen şüpheli kişilerin fotoğraf ve videolarını, kurdukları WhatsApp grubu üzerinden birbiriyle paylaşıyor.

DHA
Adana'da kuyumcular WhatsApp grubu kurdu.
  • İlçeleriyle birlikte Adana ve Mersin’den yaklaşık 500 esnafın bulunduğu grupta paylaşılan fotoğraf ve videolar, dolandırıcılığın önüne geçme konusunda kuyumculara yardımcı oluyor.

"Sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı"

Altının özellikle kötü niyetli kişilerin ilgisini çektiğini ve bu nedenle meydana gelebilecek hırsızlık olayları, sahtecilik ve düşük ayarlı altın satmak isteyen kişileri engellemek için gruptan paylaşım yaptıklarını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Vatandaşlarımıza ve emniyet güçlerimize yardımcı olabilmek ve esnafımızın mağduriyetlerini azaltmak için bir WhatsApp grubu kurduk. Esnaf arkadaşlarımız şüpheli bir kişi ya da ürün gördüğünde fotoğraf ve videolarını gruptan paylaşıyor. Böylelikle kötü niyetli kişilerin bulunduğu bölge ve elindeki ürünün bilgileri kolaylıkla öğreniliyor. Grup sayesinde özellikle sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı" dedi.

DHA
Grup sayesinde özellikle sahte ürün satmaya çalışan kişilerde azalma sağlandı.

Adana’da kuyumculuk yapan Onur Çiçekçi ise grubun oldukça faydalı olduğunu ifade ederek, "Sahte yüzük, kolye ve küpe satışı yapıldığını tespit eden esnaf arkadaşlarımız, durumu hemen gruptan paylaşıyor. Önceden esnafımız sahtecilerle ya da çalıntı ürün satmak isteyenlerle bu kadar etkin mücadele gösteremiyordu. Ama grubumuz sayesinde dolandırıcılık olaylarında daha iyi önlem alabiliyoruz" diye konuştu.

Kuyumcu Tufan Altunbüken de diğer esnafın yaptıkları paylaşımlardan dolandırıcılık vakalarının önüne kolaylıkla geçebildiklerini kaydederek, daha önce dolandırıcılık amacıyla Kuyumcular Çarşısı’na gelen birkaç kişiyi güvenlik güçlerine yakalattıklarını söyledi.

Bu kuyumcuya ’altın’ almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
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Korgan ilçesinde yaşayan esnaf Ali Subaşı, yurt dışında çalıştıktan sonra memleketinde kuyumcu dükkanı açtı. Bir süre sonra kuyumcu dükkanı bitişiğine hem ticaret amaçlı hem de fırında gece çalışıldığı için kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olur düşüncesiyle ekmek fırınını hizmete soktu. Bir süre işleri bu şekilde devam eden Subaşı, yaklaşık 5 yıl önce iki dükkan arasındaki duvarı ortadan kaldırarak birleştirdi.
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‘Kuyumcuda neden ekmek satılmasın’ diyerek bu işe koyulan Subaşı, zamanında fırın için aldığı ruhsatların iptal olmaması için farklı bir fırından aldığı ekmekleri kuyumcu dükkanının raflarında satıyor. Bazı vatandaşların döviz bozdurmak için girdiği, sonrasında ekmek de alarak çıktığı kuyumcu dükkanı görenleri şaşırtırken, ilçe halkı ise bu duruma alıştığını belirtiyor.
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KUYUMCUDA NEDEN SATILMASIN?: Ali Subaşı’nın oğlu Hasan Subaşı, yaklaşık 30 yıl önce hem fırıncı ustalarına iş kaynağı olsun hem de kendilerine ait kuyumcu dükkanına bir nebze bekçi olsun diye ekmek yoğurmaya başladıklarını söyledi. Yaklaşık 5 yıl önce yapılan tadilat ile artık ekmeklerin kuyumcu dükkanındaki raflarda yerini aldığını ifade eden Subaşı, “Yaklaşık 5 yıl önce dükkanımızda bir tadilat düşündüğümüzde babamız, kuyumcu ile fırın arasındaki duvarı kaldırmak istediğini söyledi. Görüyoruz ki piyasada ekmek markette çeşitli malzemeler ile satılıyor, büfelerde alkol ile satılabiliyor, kuyumcuda neden satılmasın dedi ve biz olmaz desek de babamız hayata geçirdi” dedi.
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İLGİ ÇOK FAZLA, İKİSİ DE OLMAZSA OLMAZIMIZ: “Aslında şu anda çok farklı ilgi görüyoruz. Bu olay bizi de memnun ediyor” diyen Hasan Subaşı, “Yaklaşık 5 yıldır ekmek üretimi yapmıyoruz ama inşallah en kısa sürede biraz daha kendimizi yenileyerek üretime geçmeyi düşünüyoruz. Biz babamıza olmaz dediğimizde renklerinin bile aynı olduğunu söyledi. Ekmek satmaktaki amacımız yine bu mesleği baba mesleği olarak görüyoruz ve önceden alınmış olan belgeler ve ruhsatların yani kazanılmış haklarımızın zayi olmaması için dışarıdan ekmek alıp satıyoruz. İkisi de bizim olmazsa olmazımız, ikisini de yere düşüremeyiz” ifadelerini kullandı.
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ÖNCEDEN ALINMIŞ FIRIN RUHSATINI ZİYAN ETMEK İSTEMİYOR: Ali Subaşı’nın oğullarından Şaban Subaşı da, “Kuyumcu ile fırın birlikte olmasının sebebi babamızın fikridir. Babam zor şartlar altında çalışmış ve kazanılmış olan hakkı sürdürmek istiyor. Bu yüzden de fırıncılığı da bırakamıyoruz. Daha önce iki iş yerinin arasında duvar vardı ve o zaman iki kişinin beklemesi gerekiyordu. O duvar kalktığında bir kişi idare edebiliyor. Korgan ilçemiz küçük ve kalabalık olmadığından bu şekilde idare ediyoruz” şeklinde konuştu.
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EKMEK ALIP DÖVİZ BOZDURUYORLAR: Yurt dışından gelenlerin gördükleri manzara karşısında adeta şoke olduklarını söyleyen Şaban Subaşı, “Aracı ile geçenler duraksayıp yeniden bakıyor. Altın ile ekmeğin bir arada olmasına şaşırıyorlar ve durup fotoğraf çekiyorlar. Ekmek alıp döviz dahi bozduruyorlar. Bize geri dönüşler hep olumlu, kimisine göre ekmek, kimisine göre de altın değerlidir. Altın almaya gelen bazen ekmek alıyor” diyerek, ilgiden memnun olduklarını ifade etti.
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Vatandaşlar ve çevredekiler ise artık bu duruma alıştıklarını, hem ekmek hem de takı alışverişlerini aynı yerden yaptıklarını söylediler. Vatandaşlar, kuyumcuda ekmek satışını ilk defa görenlerin oldukça garipsediğini de belirttiler.
Bu kuyumcuya ’altın’ almaya gelen ‘ekmek’ alıp çıkıyor
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kuyumcu dükkanının vitrininde altın ziynet eşyaları ile birlikte 'ekmek' satılması görenlere hayrete düşürüyor. Bazı vatandaşlar, döviz bozdurmak için girdikleri kuyumcudan ekmek de alıp öyle ayrılıyor.

Gerçeğinden ayırt edilemiyor: Kuyumcuların başını derde sokuyor
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Türkiye’de takı denilince ilk akla ilk gelen ’altın’ın fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor.
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Yaklaşık 950 derecelik ocakta eritilen altınlar, daha sonra makineler ve el işçiliğinin birleşmesiyle ziynet eşyaları haline geliyor.
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Ancak son zamanlarda oldukça artan altın görünümlü takılar, Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu’da da kuyumcuların başını derde sokabiliyor.
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Profesyonelce üretilen ve kimi zaman altından ayırt edilmekte zorlanılan altın görünümlü takılar, fiyatından dolayı düğünlerde dahi tercih edilebiliyor.
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Kuyumculara gelerek takıları bozdurmak isteyenler altınların sahte olduğunu anlayınca hayal kırıklığına uğradığı gibi, ayırt edemeyen bazı kuyumcular da durumdan dolayı mağdur olabiliyor.
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ARTIK BÜTÜN ÜRÜNLERİN SAHTESİ VAR - Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt, sahte takılara sürekli maruz kaldıklarını söyledi.
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Neredeyse bütün altın ürünlerinin sahtesinin üretildiğini aktaran Enginyurt, “İnsanlar her ne kadar birbirlerinin gönüllerini kırmamak ve eksik kalmamak anlamında hediye olarak alsalar bile sonuçta yapılan iş sahtekarlıktır. Ürünler artık giderek değerlendiği için bu rakamlar çeyrek dahi olsa yaklaşık 400 TL civarında. İnsanlar bunların dahi sahtesini alıp takabiliyorlar. Bilezik, yüzük, küpe başta olmak üzere bütün ürünlerin sahtesi mevcut” dedi.
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“Bu işin içerisinde alaylı olmayanlar anlamıyor ve ayırt edemiyor, ancak kesip bakmak lazım” diyen Enginyurt, “Ayar suyuna vurmak lazım, bununla birlikte çeşitli formülleri de mevcut, rastgele almamak lazım.
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Meslektaşlarımıza da bu anlamda uyarılarda bulunuyorum. Vatandaşlarımız da kesinlikle bildikleri yerden alacaklar. Ucuz altın yoktur, o işin içerisinde muhakkak farklı bir iş vardır. Bunu asla unutmasınlar, insanlarımız güvenli yerden ve bildikleri yerden alışveriş yapacaklar” şeklinde konuştu.
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Özellikle yeni model ürünlerin sahtelerinin üretildiğini belirten Enginyurt, “Eski altınlarda genellikle sahte olmaz, çünkü rengi açılmış ve solmuş olur. Dönemsel olarak biz de müşteri yoğunluğundan dolayı aldığımız ürünlerde sahte aldığımız altınlar oluyor. Kontrol etmeden almamak lazım” ifadelerini kullandı.
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“Üreticiler olarak sahte altından çok muzdaribiz” Altın üreticilerinden Zeki Bilikçi de imalat sektörünün imitasyon ürünlerle başının dertte olduğunu söyledi. Çekirdekten itibaren bu sektörün içerisinde olanların sahte ve orijinal altını ayırt edebildiğini aktaran Bilikçi, sahte ürünleri ayırt etmenin birkaç formülünü şöyle anlattı:
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“Sahte ürünlerin gramajı, gerçeği ile örtüşmez. Gramı aynı olsa dahi şüphelenilen ürünü kesmemiz lazım. Sahteleri farklı, sert olur ve kesilmez. Sadece dışlarında yaldız boya vardır. Bunlarla birlikte her kuyumcunun elinde mevcut olan mihenk taşı ile kontrol edilmesi gerekiyor. Üretici olarak bu sahte ürünlerden çok muzdaribiz. 1 kilogramlık altın da olsa içerisindeki en ufak yabancı madde altını bozuyor. Bu da hem zaman kaybına hem de maddi zarara yol açıyor.”
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Gerçeğinden ayırt edilemiyor: Kuyumcuların başını derde sokuyor
Dünyanın en değerli madenlerinden olan ve hem yatırım hem de takı maksatlı kullanılan altın, son günlerde piyasada sıkça satılan sahteleri yüzünden kuyumcuları sıkıntıya sokuyor.


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