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ANKARA

Kuzey kesimlerdeki dokuz il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Kuzey kesimlerdeki dokuz il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Arşiv.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteorolojiden 17 il için kritik uyarı: Kuvvetli yağacak dikkatli olun
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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Rüzgarın Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 kmsaat) esmesi bekleniyor.
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Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli’nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kgm2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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MARMARA<br>Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bilecik ile Edirne'nin güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>EDİRNE °C, 31°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>İSTANBUL °C, 29°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>KIRKLARELİ °C, 28°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KOCAELİ °C, 30°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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EGE<br>Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Denizli’nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>AFYONKARAHİSAR °C, 26°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>DENİZLİ °C, 30°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>İZMİR °C, 29°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>MANİSA °C, 30°C<br>Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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AKDENİZ<br>Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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ADANA °C, 33°C<br>Az bulutlu<br><br>ANTALYA °C, 29°C<br>Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>HATAY °C, 31°C<br>Az bulutlu<br><br>ISPARTA °C, 27°C<br>Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU<br>Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı, Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.<br><br>ANKARA °C, 33°C<br>Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ÇANKIRI °C, 35°C<br>Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ESKİŞEHİR °C, 28°C<br>Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KONYA °C, 31°C<br>Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
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BATI KARADENİZ<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>BOLU °C, 26°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>DÜZCE °C, 29°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KASTAMONU °C, 31°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>SİNOP °C, 31°C<br>Parçalı bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br>Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>AMASYA °C, 36°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ARTVİN °C, 36°C<br>Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ÇORUM °C, 33°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>SAMSUN °C, 30°C<br>Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU<br>Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 kmsaat) esmesi bekleniyor.<br><br>ERZURUM °C, 32°C<br>Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu<br><br>KARS °C, 33°C<br>Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu<br><br>MALATYA °C, 35°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>VAN °C, 30°C<br>Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU<br>Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>DİYARBAKIR °C, 37°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>GAZİANTEP °C, 33°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>SİİRT °C, 38°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>ŞANLIURFA °C, 34°C<br>Az bulutlu ve açık
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Meteorolojiden 17 il için kritik uyarı: Kuvvetli yağacak dikkatli olun
Meteoroloji 26 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, batı Karadeniz ile doğu Karadeniz'in iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il hava durumu..

Meteoroloji uyarmıştı: Şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi
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İstanbul için beklenen yağış gece saatlerinde Anadolu Yakası başta olmak üzere birçok ilçede başladı.
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Sahil kesimlerinden görülen şimşek çakmaları ise geceyi adeta gündüze çevirdi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur etkisini artırarak devam ediyor.
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İstanbul Anadolu Yakası sahil kesimlerinde etkili olan yağış ise gökyüzünde renkli görüntüler ortaya çıkardı.<br><br>Üsküdar Sahil’deki görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar ise cep telefonu kameralarıyla o anları kaydetti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.
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Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Title
Başkent'te gün içerisinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı gece saatlerinde yerini gök gürültülü yağışa bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken görsel şölen oluşturdu. Vatandaşlar, ardarda çakan şimşekleri cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Meteoroloji uyarmıştı: Şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olurken gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı. İstanbul'da ise boğaz hattında görülen şimşekler izleyenlere görsel şölen oluşturdu.
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