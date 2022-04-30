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İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR'ın, bariyerlere çarpıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Marmara Otoyolunda bariyerlere çarpan TIRın sürücüsü öldü
Bölgede trafik, tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Otoyolun Beykoz Poyrazköy mevkisinde, Edirne istikametine giden Ercan T. (49) yönetimindeki, hayvan yemi yüklü 39 LT 500 plakalı tır, bariyerlere çarpıp yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra refüje devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Ercan T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

  • Kazada yaralanan Ömer D. (35) de çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kazanın ardından yolda güvenlik önlemi aldı. Yolun Ankara istikametine dökülen hayvan yemi nedeniyle, trafik her iki yönden kontrollü sağlandı.

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