Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR'ın sürücüsü öldü

Ekonomi

Çiftçiler akademili oluyor

Köy hayatına ve üretime gençlerin kazandırılması için geliştirilen TAHAP Akademi Türkiye’nin dört bir yanına kurulacak eğitim merkezleri ile tarımda ve hayvancılıkta maksimum verimi hedefliyor. Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, “Türkiye’nin üretim yapmamasını isteyenlerin ekmeğine yağ sürüldü. Ancak biz TAHAP Akademi ile bu anlayışı tersine çevireceğiz” diye konuştu.