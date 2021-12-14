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EĞİTİM

KYK Burs Sonuçları Açıklandı! GSB KYK yükseköğrenim burs ve kredi sorgulama ekranı

Merakla beklenen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Günlerdir arama motorunda sorgulanan "KYK burs sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıt buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafındandan Yükseköğrenim öğrencilerine tanınan burs başvuru sonuçları son dakika açıklandı. KYK burs sonuçlarının açıklanması ile öğrenciler kygm.gsb.gov.tr sonuç ekranına yoğun ilgi gösteriyor. İşte KYK sonuç sorgulama ekranı haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK Burs Sonuçları Açıklandı! GSB KYK yükseköğrenim burs ve kredi sorgulama ekranı
kyk sonuç

KYK burs sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Merakla beklenen yükseköğrenim burs başvurularının sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KYK burs sonuçları nasıl öğrenilecek?

KYK BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yükseköğrenim gören öğrencilerin Burs/Kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden (sonuc.Kyk.gov.tr) öğrenebilecek.

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Söz konusu bursların bu yılki etabı için sonuçlar adayların erişimine açıldı.

Yükseköğrenim öğrencilerinin, burs ve kredilerini alabilmeleri için e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere bu ay içinde ödemeleri yapılacak.

"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek?
ÖZGÜN
"KYK sonuç: burs alabilirsiniz" ne demek?

KYK TAAHHÜTNAMESİ NASIL ONAYLANIR?

Öğrenciler, taahhüt onaylarını 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-devlet mobil uygulaması üzerinden verebilecek.

KYK YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

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