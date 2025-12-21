Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
KYK burslarına zam yolda

KYK burslarına zam yolda

04:0021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yakın zamanda KYK burs miktarlarını artıracaklarını duyurdu.

Güncel KYK burs miktarlarını hatırlatan Bak, "Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz" diye konuştu. Bakan Bak, KYK kredilerinin geri ödemesinde faizin kaldırıldığını anımsattı. 2025 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen KYK burs ve öğrenim kredisi miktarı 3 bin TL olarak belirlenmişti. Yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine ise 6 bin TL burs/kredi ödemesi yapılmıştı. Yeni yıl yaklaşırken gözler, bu tutarların 2026 yılı itibarıyla ne kadar artacağına çevrildi.



#KYK
#Aktüel
#Toplum
#Burs
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vaka-i Hayriye’nin derin sonuçları