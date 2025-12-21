KYK burslarına zam yolda

Güncel KYK burs miktarlarını hatırlatan Bak, "Bu yıl Maliye Bakanlığıyla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah öğrencilerimiz için yeni bir artış söz konusu. Bunu da yakında açıklayacağız. Şu anda 650 binin üzerinde öğrencimize burs veriyoruz, yaklaşık 958 bin öğrencimize de kredi veriyoruz" diye konuştu. Bakan Bak, KYK kredilerinin geri ödemesinde faizin kaldırıldığını anımsattı. 2025 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine ödenen KYK burs ve öğrenim kredisi miktarı 3 bin TL olarak belirlenmişti. Yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine ise 6 bin TL burs/kredi ödemesi yapılmıştı. Yeni yıl yaklaşırken gözler, bu tutarların 2026 yılı itibarıyla ne kadar artacağına çevrildi.