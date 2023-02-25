LGS ve YKS adaylarına destek kursu

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LGS ve YKS’ye girecek depremzede öğrenciler için destek kursları pazartesi başlıyor. 10 ildeki 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ile yardımcı kaynaklar ise yeniden basıldı. Kitaplar öğrencilere ulaştırılmaya başlandı. Depremin etkilediği illerde açılacak kurslar konteyner sınıflarda yapılacak. Afet bölgesindeki Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da eğitim pazartesi başlayacak. Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen ara 13 Mart’a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay’da ise 27 Mart’a uzatıldı. Bu şehirlerde sınavlara hazırlanan öğrenciler için başlatılacak destekleme ve yetiştirme kursları pazartesi günü başlıyor.