|
Reklam
Reklam
Gündem

LGS ve YKS adaylarına destek kursu

LGS ve YKS’ye girecek depremzede öğrenciler için destek kursları pazartesi başlıyor. 10 ildeki 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ile yardımcı kaynaklar ise yeniden basıldı.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
04:00 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

LGS ve YKS’ye girecek depremzede öğrenciler için destek kursları pazartesi başlıyor. 10 ildeki 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ile yardımcı kaynaklar ise yeniden basıldı. Kitaplar öğrencilere ulaştırılmaya başlandı. Depremin etkilediği illerde açılacak kurslar konteyner sınıflarda yapılacak. Afet bölgesindeki Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da eğitim pazartesi başlayacak. Gaziantep ve Osmaniye’de eğitime verilen ara 13 Mart’a; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay’da ise 27 Mart’a uzatıldı. Bu şehirlerde sınavlara hazırlanan öğrenciler için başlatılacak destekleme ve yetiştirme kursları pazartesi günü başlıyor.


#Eğitim
#LGS
#YKS
#Deprem
1 saat önce
default-profile-img
LGS ve YKS adaylarına destek kursu
‘Dünya Trajedi Haritası’ ve sinema: Festivaller depremi görmedi
Özel okullara ‘kayıt’ tepkisi: Depremzedelerin sorunlarını görmezden geldiler
Ateşkes için elimizden geleni yaparız: Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşın birinci yılında iki liderle görüştü
Akşener'den CHP kurmaylarına sert tepki: Ahmaklık, geri zekalılık
Depremzede seçmen için iki formül
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.