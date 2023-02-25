LGS ve YKS adaylarına destek kursu

Depremin etkilediği 10 ilden diğer illere nakledilen öğrenciler yeni okulunda eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde 99 bin 853 öğrencinin nakil işleminin bittiğini açıkladı. Ankara'ya 13 bin 110, Mersin'e 10 bin 272, Antalya'ya 9 bin 380, Konya'ya 6 bin 47, İstanbul'a 5 bin 898, İzmir'e 3 bin 831, Muğla'ya 3 bin 629, Aydın'a 3 bin 66, Kayseri'ye 2 bin 940, Bursa'ya 2 bin 598 öğrenci nakledildi.