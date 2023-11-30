Türk askerinin Libya'daki görev süresi 24 ay uzadı (Foto: Arşiv)
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçtiğimiz hafta cuma günü TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Tezkerede, Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve tehditlerin devam ettiği, meşru hükümete yönelik saldırıların yeniden başlaması halinde Türkiye'nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika'daki çıkarlarının olumsuz etkileneceği vurgulanmıştı.
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Mehmetçiğin görev süresi iki yıl uzadı
Türk askerinin Libya'daki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Türkiye için kritik tezkereye CHP ve HDP'den ret
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarları için kritik önem arz eden tezkereye CHP ve HDP 'ret' oyu verdi.