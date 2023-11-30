Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Mehmetçiğin görev süresi iki yıl uzadı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İletişim ve Siyasal İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar el-Lafi, Türkiye ile Libya arasında ekonomi, enerji ve iletişim alanında yeni bir işbirliği aşamasına geçildiğini belirtti. İletişim ve dezenformasyonla mücadele konusunda da iki ülkenin işbirliği yaptığını belirten Lafi, "Tecrübelerini öğrenip ondan faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.