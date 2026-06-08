Lise mezuniyetinde provokasyon

Önceki gün gerçekleşen tören, okul birincisinin konuşmasıyla başladı ve programın ilk bölümü planlandığı şekilde devam etti. Ancak Okul Müdürü Hikmet Konar’ın kürsüye çıkmasının ardından bazı öğrenciler protesto amacıyla müdüre sırtını döndü. Bir grup öğrenci ayrıca yüksek sesle okul marşını okuyarak konuşmayı protesto etti. Öğrencilerin marşı bitirmesini bekleyen Konar, kürsüden ayrılmadan konuşmasını sürdürdü. Tören sırasında bazı velilerin de tepkilerini yüksek sesle dile getirmesi üzerine alanda kısa süreli gerginlik yaşandı. İlk beş dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sonlandırıldı. Protestoda marjinal grupların etkili olduğu belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, protestoya katılmak istemeyen bazı öğrenciler, akran baskısına maruz kaldı.