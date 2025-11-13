Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Liste pazarlığı başladı

Liste pazarlığı başladı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel.
Özgür Özel.

CHP’de 28-30 Kasım’da yapılacak olağan kurultay süreci yaklaşırken liste pazarlığı başladı.

CHP’de muhalifler, Genel Başkan Özgür Özel’in milletvekilleri ile Bolu’da yapılan kamptaki “Kapsayıcı liste yapacağım” mesajı sonrasında somut gelişme bekliyor. Bu kapsamda muhalifler Parti Meclisi (PM) listesinde kendilerine yer verilmesini istiyor.

6 İSMİ LİSTEDE İSTİYORLAR

21’inci Olağanüstü Kurultay’da liste çıkaran muhalifler, Özel’in listesini delememişti. 22’nci Olağanüstü Kurultay’da ise liste çıkarmayan muhalifler 39’uncu Olağan Kurultay için beklemede. Muhalif isimler Özel’in listede kendilerine yeşil ışık yakması halinde PM listesi hazırlamayacak. Özel’in listesinde en az 6 isme yer vermesini bekleyen muhalifler, bu isteğin yerine getirilmemesi durumunda liste hazırlığına başlayacak. Genel Merkez cephesinde ise muhaliflere kontenjan verilse bile ikiyle sınırlı tutulması planlanıyor. Liste için son kararın kurultaydan önceki 72 saatte netlik kazanması bekleniyor.



#CHP
#Özgür Özel
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri