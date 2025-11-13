Liste pazarlığı başladı

CHP’de muhalifler, Genel Başkan Özgür Özel’in milletvekilleri ile Bolu’da yapılan kamptaki “Kapsayıcı liste yapacağım” mesajı sonrasında somut gelişme bekliyor. Bu kapsamda muhalifler Parti Meclisi (PM) listesinde kendilerine yer verilmesini istiyor.

21’inci Olağanüstü Kurultay’da liste çıkaran muhalifler, Özel’in listesini delememişti. 22’nci Olağanüstü Kurultay’da ise liste çıkarmayan muhalifler 39’uncu Olağan Kurultay için beklemede. Muhalif isimler Özel’in listede kendilerine yeşil ışık yakması halinde PM listesi hazırlamayacak. Özel’in listesinde en az 6 isme yer vermesini bekleyen muhalifler, bu isteğin yerine getirilmemesi durumunda liste hazırlığına başlayacak. Genel Merkez cephesinde ise muhaliflere kontenjan verilse bile ikiyle sınırlı tutulması planlanıyor. Liste için son kararın kurultaydan önceki 72 saatte netlik kazanması bekleniyor.