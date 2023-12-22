Listeye 2 mağdur daha eklendi

2 vatandaş daha Seçil Erzan tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Deniz Güzel ve Nuray Şengüller’in dolandırılmasına ilişkin hazırlanan iddianame, ana davayla birleştirilmesi için davanın görüldüğü 41. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede Nuray Şengüller’in ifadesine yer verildi. Şengüller ifadesinde, Erzan’ın kendisini “Bu fona sadece özel müşteriler giriyor, giriş için 100-150 Milyon TL gerekli, ancak ben müdür olduğum için seni bu fona sokmaya çalışacağım” diyerek ikna ettiğini söyledi. 5 Milyon TL ve 56 bin 600 dolar parayı Denizbank Florya Şubesi içerisinde Erzan’a elden teslim ettiğini anlatan Şengüller, 312 bin 600 Dolar parayı ise Seçil Erzan’ın bizzat evine gelerek aldığını belirtti.