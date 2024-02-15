Lukaşenko'dan Türkiye açıklaması: Tarihi eskiye dayanan stratejik müttefikimizdir

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz gün düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olmadığını ve onun kendisinden güvenlik garantisi talep etmediğini belirten Lukaşenko, birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında, Wagner liderine yönelik bir suikast girişimi hakkında "ciddi" bir bilgi aldığını, bunu derhal Rus tarafına bildirdiğini, en son ise bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Prigojin'e verildiğini söyledi.