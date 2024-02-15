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Lukaşenko'dan Türkiye açıklaması: Tarihi eskiye dayanan stratejik müttefikimizdir

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ankara ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek Türkiye'nin ülkesi için stratejik müttefik olduğunu belirtti.

15:00 - 15/02/2024 Perşembe
AA
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık Lukaşenko'ya güven mektubunu sundu.


"Türkiye ile Belarus tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir"


Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Ankara ile ilişkilerin önemine dikkati çekerek,
"Türkiye ile Belarus, tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir. Minsk ile Ankara'yı ulusal çıkarların öncelikleri, milli güvenliğin sağlanması, geleneksel aile değerlerine verilen önem, tarihi mirasın korunması ve daha fazlası birleştiriyor."
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye tarafından her iki devletin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini söyledi.




#Aleksandr Lukaşenko
#Belarus Cumhurbaşkanı
#büyükelçi
#Türkiye
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