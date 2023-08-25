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Belarus Cumhurbaşkanı sessizliğini bozdu: Lukaşenko'dan Prigojin açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçtiğimiz gün düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olmadığını ve onun kendisinden güvenlik garantisi talep etmediğini belirten Lukaşenko, birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında, Wagner liderine yönelik bir suikast girişimi hakkında "ciddi" bir bilgi aldığını, bunu derhal Rus tarafına bildirdiğini, en son ise bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Prigojin'e verildiğini söyledi.

21:52 . 25/08/2023 Cuma
AA
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin hakkında konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Prigojin hakkında konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olmadığını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ​​​​​​​Lukaşenko, başkent Minsk'te incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Belarus Devlet Üniversitesi'nde, gazetecilere açıklama yaptı.

Lukaşenko, kendi arabuluculuğunda isyanı sonlandıran Wagner lideri Prigojin ile ilgili değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Lukaşenko, Rusya'da Tver kentinde düşen uçakta hayatını kaybeden, Rus paralı savaşçı grubu Wagner'in kurucusu Prigojin ile haziranda Rusya'daki isyan sırasında yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgileri paylaştı.

"Prigojin'in güvenliğini sağlamak zorunda değilim"

Bir soru üzerine Lukaşenko, Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olmadığını belirterek, "Bu soruya doğrudan cevap vermek gerekirse: Prigojin'in güvenliğini sağlamak zorunda değilim. Bu birinci. İkincisi, konuşma hiç bu kadar ileri gitmemişti." dedi.

Ayrıca Prigojin ile konuşmasında, onu Belarus'a götürüp orada tam güvenlik sağlayacağını teklif ettiğini aktaran Lukaşenko, Prigojin'in kendisinden güvenlik garantisi talep etmediğini belirtti.

Lukaşenko, Belarus'un dışında, Afrika veya başka bir yerde Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olamayacağını dile getirerek, "Ona bu güvenliği nasıl sağlayabilirdim? Dolayısıyla bu sorular bana göre değil. Üstelik yabancı topraklarda güvenliği sağlamak için böyle bir konuşma hiç yapılmadı." ifadelerini kullandı.

"Daha önce Prigojin'e yönelik bir suikast hakkında "ciddi" bilgi aldım"

Lukaşenko, birkaç ay önce Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sırasında, Prigojin'e yönelik bir suikast girişimi hakkında "ciddi" bir bilgi aldığını, bunu derhal Rus tarafına bildirdiğini, en son ise bu bilginin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Prigojin'e verildiğini belirtti.

Lukaşenko ayrıca Litvanya, Letonya ve Polonya'nın Belarus'la sınırları kapatma kararını değerlendirerek, "Zaten Litvanya ya da Letonya'ya gitmiyoruz ve onlarla da çalışmıyoruz. Kime zarar verecekler? Sadece kendileri ve halkları için durumu daha da kötüleştirecekler." şeklinde konuştu.


Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü
Wagner lideri Prigojin'in uçağı düştü

Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in içerisinde bulunduğu uçağın Rusya'nın başkenti Moskova yakınları düştüğü açıklandı. Rus haber ajansı TASS tarafından aktarılan bilgilere göre Prigojin ile birlikte özel jet içerisinde 10 kişinin bulunduğu belirtildi. Uçaktaki 10 yolcunun öldüğü bildirilirken Prigojin'in kurtulup kurtulmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı. Gözlerden kaybolan ve Afrika'da bulunduğu değerlendirilen Prigojin'in, "Biz Afrika'dayız. Rusya'nın buradaki gücünü artırmaya çalışıyoruz." açıklaması sonrası yaşanan kazanın zamanlaması ise dikkat çekti. Öte yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, düşen uçakta Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in öldüğünü bildirdi.

#Belarus
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#Yevgeniy Prigojin
#Belarus Cumhurbaşkanı
#Aleksandr Lukaşenko
#Rusya Devlet Başkanı
#Vladimir Putin
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