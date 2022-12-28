Mahkeme Gezi davası sanıklarından Osman Kavala'nın cezasını onadı

Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava geçen Nisan ayında karara bağlandı.

KAVALA İÇİN İNDİRİM YAPILMADI

İstinafın bozma kararı üzerine İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce ikinci kez yapılan yargılamayla ilgili mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kavala'nın cezasında herhangi bir indirim yapılmadı.

VERİLEN CEZALAR

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve kararla beraber tutuklanmalarına hükmedildi. Firari sanıklar Henri Jack Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin ise dosyaları ayrıldı.

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İSTİNAFTAN ONAMA

Verilen hükmün ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. Dosya 3. Ceza Dairesi'nce incelendi. Kamuoyunda Gezi Parkı davası olarak bilinen davaya ilişkin "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi tarafından sanık Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için bu suça yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına ilişkin karar İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nce yerinde bulundu. Cezalar onandı.

GÜNDEM Gezi davasında karar açıklandı: Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet