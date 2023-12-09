‘Makul süre’ ayarı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Görüşme öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Tatar, KKTC'deki adalet ve hukuk sistemi gibi farklı konularda eksiklikler için Türkiye ile değerlendirme ve istişare yapma temennisini dile getirerek, "KKTC'yi her boyutuyla daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaları sürdürmek en büyük temenni ve dileğimizdir." dedi.