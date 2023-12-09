|
Gündem

‘Makul süre’ ayarı

Adalet Bakanlığı’nın 8’inci Yargı Paketi, değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a gönderildi.

Uğur Duyan
04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:47 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AYM’nin dosya üzerinden baktığı davaların kısa sürede sonuçlandırılması için gereken düzenleme de 67 maddelik yargı paketine girdi. Makul sürede yargılanma hakkı daha etkin korunacak. Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi’nin makul sürede yargılama yapması sağlanacak. Böylece bireysel başvurulardan kaynaklı toplumsal beklenti çözülecek.


SORUŞTURMA SÜRECİ GÜÇLENDİRİLECEK

Düzenleme, yargıda hedef süre stratejisi kapsamında hazırlandı. Yargıda hedef süre uygulaması da tamamlanacak. Yargılama süreçlerinin şeffaflığı artırılacak. Yargı Reform Paketi’nde yer alacak düzenlemelerle, kovuşturma öncesi çözüm araçları ve soruşturma süreçleri güçlendirilecek. Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesi daha işlevsel hale getirilecek. Böylece suç ve yaptırım sistemi yeniden düzenlenecek.


YARGININ YÜKÜ AZALTILACAK

Mahkemelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, bazı basit fiillere ilişkin süreçlerin kısaltılması sağlanarak, yargı yükü hafifletilecek. Çocuk adaleti sistemi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırılacak. Mağdur odaklı bir yaklaşım benimsenecek. İcra ve iflas sisteminde köklü değişikliklere gidilecek. Yönetim, personel ve teşkilat yapısı güçlendirilecek.



#Adalet Bakanlığı
#Anayasa Mahkemesi
#Kanun
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? Ödeme miktarı arttı...