Mal varlıklarına el konuldu

Ünlülerin adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında dün yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan yurt dışındaki Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova'nın mal varlıklarına “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu yönünden el konuldu.