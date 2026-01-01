Yeni Şafak
Mal varlıklarına el konuldu

Burak Doğan
Ezgi Fındık
Ezgi Fındık

Ünlülerin adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında dün yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan yurt dışındaki Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ile Gökmen Kadir Şenova'nın mal varlıklarına “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu yönünden el konuldu.

Kasım Garipoğlu
Mert Vidinli

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerine ve çeşitli adreslerde suç faaliyetlerine ilişkin tespitler bulunduğuna dair değerlendirmelere de yer verildi.


