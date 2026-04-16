Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya ve Şanlıurfa’da geçmiş dönemlerde Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.