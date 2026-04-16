Malatya merkezli DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

10:3316/04/2026, четверг
IHA
Malatya ve Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Malatya ve Şanlıurfa’da geçmiş dönemlerde Irak’ta DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, sosyal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptığı ve terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edilen 9 şahsın yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet tüfek, 47 adet fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#Malatya
#Şanlıurfa
#DEAŞ
Vekaletle kurban ne kadar? Diyanet yurt içi ve yurt dışı kurbanlık fiyatları 2026 belli oldu mu?