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MALATYA

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem oldu: Malatya Valisi açıklama yaptı

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 21:06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya dışında çevre illerde de hissedildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.
Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Malatya'da saat 21.06'da merkez üssü Pötürge ilçesi olan Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Diyarbakır ve Siirt'ten de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı

Kandilli depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Derinliği ise 4.6 olarak kaydedildi.

"Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar bir olumsuzluk haberi almadık"

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Malatya'daki depremin ardından ilk fotoğraflar
FOTOĞRAF 9
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
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Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.
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Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.
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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Malatya'daki depremin ardından ilk fotoğraflar
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı.


Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.

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