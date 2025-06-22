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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 11 kişi yaralandı

21:5722/06/2025, Sunday
AA
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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Konak Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki otomobil ile E.T. idaresindeki araç çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte 9 kişi daha yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

M.Ç. yönetimindeki 06 CID 298 plakalı otomobil ile E.T. idaresindeki 44 KD 257 plakalı otomobil, Konak Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan S.Ç, F.Ç, Y.A.Ç, A.Ç, F.Ç, S.T, M.A.T, Z.T. ile S.Ö. yaralandı.


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