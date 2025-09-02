Yeni Şafak
Malatya'da 'torbacı' operasyonunda zehir tacirlerine büyük darbe

20:442/09/2025, Salı
IHA
Operasyonlarda çeşitli türlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonlarda çeşitli türlerde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 28 ayrı operasyon sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı.

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 38 zanlı tutuklandı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan fiziki ve teknik takipli 28 ayrı operasyonda 1 kilo 953 gram metamfetamin maddesi, 55 bin 856 adet sentetik ecza maddesi, 732 gram sentetik kannabinoid, 655 gram esrar maddesi, 134 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 adet ecstasy hap, 93 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Malatya
#Uyuşturucu Madde
#Operasyon
