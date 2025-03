Maltepe'de cezaevi firarisi dehşet saçtı: Bıçak çekip mermer fırlattı

Olay, 28 Şubat saat 14.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ve madde bağımlığı olduğu iddia edilen M.Y., market sahibi Efendi Yıldırım'dan veresiye alkol almak istedi. Yıldırım'ın o şekilde veremeyeceğini söylemesi üzerine M.Y. bu sefer gelen müşterilerden alkol ve sigara istedi. Müşterilerde almayınca öfkelenen M.Y., marketteki ürünleri devirip Yıldırım'a bıçak çekti. Polisi aramak isteyen Efendi Yıldırım'a engel olan M.Y., yerde bulduğu mermeri markete fırlatıp kaçtı.