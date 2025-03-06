Maltepe'de cezaevi firarisi dehşet saçtı: Bıçak çekip mermer fırlattı

Olay, 28 Şubat saat 14.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ve madde bağımlığı olduğu iddia edilen M.Y., market sahibi Efendi Yıldırım'dan veresiye alkol almak istedi. Yıldırım'ın o şekilde veremeyeceğini söylemesi üzerine M.Y. bu sefer gelen müşterilerden alkol ve sigara istedi. Müşterilerde almayınca öfkelenen M.Y., marketteki ürünleri devirip Yıldırım'a bıçak çekti. Polisi aramak isteyen Efendi Yıldırım'a engel olan M.Y., yerde bulduğu mermeri markete fırlatıp kaçtı.

Maltepe asayiş ekipleri yakaladı

Market sahibi Efendi Yıldırım, başka bir müşteriye işaret ederek polise ihbarda bulunmasını istedi. Olay yerine kısa sürede gelen Maltepe Devriye Ekipler Amirliği polisleri, M.Y.'yi bahçe duvarından atlamaya çalışırken yakaladı. Üst aramasında bir adet bıçak ele geçirildi. Öte yandan M.Y.'nin 'kasten yaralama' suçlarından 6 yıl 4 gün kesilmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şüpheli M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Yalvardım yakardım gitmedi'

Yaşadıklarını anlatan market sahibi Efendi Yıldırım, “Alkol alacağını söyledi. Parasının olmadığını söylediğinde alkol veresiye vermeyeceğimi söyledim. 'Yok vereceksin. Ben hep buradan alışveriş yapıyorum' dedi. Ben de 'Alkol veresiye veremeyeceğim çünkü maddi durumum yok. Kartlarım dönmüyor ve zaten işler durgun' dedim. 'Vereceksin' dedi. Yalvardım, yakardım gitmedi. Gelen müşteriden alkol istedi. Müşteri ise 'Ben de para yok' dedi. O müşteri gitti, bir başka müşteri geldi. Bu sefer de ondan istedi. 'Sigara verir misin?' dedi. Müşteri sigara verince gitti. Diğer müşteri dışarı çıkardı. Ne yaptıysa da yakasını kurtaramadı" ifadelerini kullandı.

'Madde bağımlısıydı'

Efendi Yıldırım, “Biz buraya geldiğimizde, bıçağı çıkardı. Ben mesafeli durdum. Bıçak olduğunu anladım. Madde bağımlısı olduğu için ne yaptığını bilmez. Polis ekiplerini aradık. 'Aramayın, benim aranmam var' dedi. Arayamadım, yanındaydım bana saldırmasın diye. Diğer arkadaşa işaret ettim, polis ekiplerini aradı. Polis ekipleri gelirken kaçıp gitti. O sırada kocaman bir kaya parçasını vurdu. Bu görmüş olduğunuz kaya parçası ile etrafa vurup, tekrar kaçtı. Kaçtığı sırada düştü ve alnı yarıldı. Polis arka tarafta yakalayarak, kelepçeleyip karakola götürdü. Adamın 6 ila 4 yıl arası hapis cezası varmış" dedi.























