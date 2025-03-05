Sultangazi'de yokuş aşağı kayan kamyon baklavacıya girdi

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şoförünün içinde olmadığı kamyon bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyon, park halindeki otomobile çarptıktan sonra o sırada kapalı olan baklavacıya girdi.