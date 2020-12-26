Gündem Maltepede geri dönüşüm kamyonunun altında kalan yaşlı kadın öldü
İSTANBUL

Maltepe'de geri dönüşüm kamyonunun altında kalan yaşlı kadın öldü

Maltepe'de geri dönüşüm kamyonunun altında kalan yaşlı kadın öldü

Maltepe'de yolun karşısına geçmek istediği sırada geri dönüşüm kamyonun altında kalan 70 yaşındaki Ayşe Başin feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi ekiplerin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Kulaklarının ağır duyduğu söylenen yaşlı kadın belediyenin arabasının altında kaldı.
Kulaklarının ağır duyduğu söylenen yaşlı kadın belediyenin arabasının altında kaldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına, Maltepe Belediyesi'ne bağlı geri dönüşüm kamyonu çarptı. Yaşlı kadın kamyonun altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Başin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise emniyet şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Geri dönüşüm kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ve trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı kadının cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Rıza Kara isimli vatandaş "Sürekli mahallede gezen kendi halinde bir vatandaştı. Kulakları biraz ağır duyardı. Her sabah yürüyüş yapardı, türküsünü söylerdi. Kendi halinde bir teyzemizdi." dedi. Mahallelinin muhtarı Necdet Tümer, "Muhtarlıktaydım kaza bilgisi geldi. Belediye aracı, geri dönüşüm aracı teyzemize çarpmış. Kuralları biraz ihlal eden bir teyzemizdi tanıyorum kendisini. Yazık oldu çok üzüldük" diye konuştu.

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