Maltepe'de ruhsatsız silah ticareti operasyonu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ruhsatsız silah ticareti yapan şahıs ve şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik Maltepe ilçesinde yapılan çalışma başlattı. Geçtiğimiz Salı günü Feyzullah Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, saat 21.00 sıralarında adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.G. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. E.G. isimli şüpheli şahsın Cevizli Mahallesi'ndeki işyerine yönelik çevre güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 76 adet fişek, 150 bin TL, 8 bin 600 dolar ve 950 euro para ele geçirildi.