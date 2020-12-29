Gündem Maltepede yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu 120 litre alkol ele geçirildi
İSTANBUL

Maltepe'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 120 litre alkol ele geçirildi

Maltepe'de yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu: 120 litre alkol ele geçirildi

Maltepe'de yaklaşan yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından bir adresin depo kısmına yapılan operasyonda, 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Maltepe'de yapılan operasyonda ele geçirilen alkoller.
Maltepe'de yapılan operasyonda ele geçirilen alkoller.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretip, satış yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Maltepe'de bir adreste kaçak alkol üretildiği bilgisine ulaşıldı. Gelen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, depo kısmında arama yaptı. Yapılan aramalarda 84 adet 1'er litrelik sahte alkol şişesi, 5 adet 5 litrelik bidon ele geçirildi. Operasyon sonucunda Y.Ç. ve G.A. gözaltına alındı.

120 ADET BİR LİTRELİK ETİL ALKOL BULUNDU

Şüphelilerin ifadelerinde Yalı Mahallesi'nde bulunan bir otoparkta da etil alkol olduğunu söyledi. Bu bilgi üzerine otoparkta yapılan aramalarda 120 adet 1 litrelik etil alkol ele geçirildi.

Y.Ç. ve G.A., gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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