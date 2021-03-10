Gündem Mamakta Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı
ANKARA

Mamak'ta Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı

Boşanmaların büyük bir hızla arttığı günümüzde Mamak Belediyesi hizmete sunduğu aile danışmanlığı ile evliliğinde sorun yaşayan ailelere uzman desteği sağlıyor. Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla Mamak Belediyesi tarafından Ankara’nın ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Aile Danışma Merkezi hizmete açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mamak Belediyesi hizmete sunduğu aile danışmanlığı ile evliliğinde sorun yaşayan ailelere uzman desteği sağlıyor.
Mamak Belediyesi hizmete sunduğu aile danışmanlığı ile evliliğinde sorun yaşayan ailelere uzman desteği sağlıyor.

1 psikolog/ aile ve evlilik danışmanı, 1 aile danışmanı, 1 sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı ve haftanın belirli günlerinde hukuk danışmanı ile Musiki Muallim Mektebi içerisinde hizmet verecek Merkezde çocuklarıyla gelen aileler için de çocuk oyun alanı yer alıyor. Merkezin ailelerin sorunlarına çözüm getirecek bir merkez olacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Aile ne kadar sağlam olursa toplumumuzda o kadar sağlam olur. İnşallah bu merkez ailedeki sorunların dolayısıyla toplumdaki sorunların çözülmesine bir katkı sağlar temennisiyle hayırlı olsun diyorum” dedi.

Randevu sistemiyle hizmet verecek

Merkezde alanında uzman danışmanlar tarafından, aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmeti, anne ve babalara çocuk eğitimi için bilgilendirici çalışmalar, boşanma öncesi ailelere psiko-sosyal süreçlerin de dâhil edilerek arabuluculuk hizmeti, boşanmış bireyler ve çocuklarına boşanma sonrası uyum çalışması, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti, doğru beslenme gibi başlıklarda hizmet verilecek. Merkez randevu sistemiyle çalışacak.

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