Manavgat Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'li Mehmet Çiçek seçildi

Belediye Meclisi, Kara'nın "rüşvet, irtikap ve zimmet" soruşturması kapsamında tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması sonrasında belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Toplantıda, CHP Grubu Mehmet Çiçek'i, AK Parti ve MHP ise AK Parti'li Meclis Üyesi Süleyman Öz'ü aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçimin ilk iki turunda salt çoğunluğu alan aday çıkmadı. Üçüncü turda Öz 16 oy alırken, 20 oy alan Çiçek, Manavgat Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.