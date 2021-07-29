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ANTALYA

Manavgat'taki yangında can veren Kardaş çiftinin oğlu: 'Yetiş oğlum' dedi yetişemedim

Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangında Osman ve Şehri Kardaş çifti evlerinde yanarak yaşamlarını yitirdi. Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Yollar kapalıydı. Yetişemedim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca yangın sırasında yaşlı çiftin evinin kapılarının kilitli olduğu belirlendi. Durumu şüpheli gören savcılık otopsi istedi.

Haber Merkezi DHA
Manavgattaki yangında can veren Kardaş çiftinin oğlu: Yetiş oğlum dedi yetişemedim
Deniz Kardaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangınında Osman ve Şehri Kardaş çifti alevlere, Delioğlan mevkiindeki evlerinde yakalanarak can vermişti. Acı haberi bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurmuştu.

82 yaşındaki Osman ve Şehri Kardaş çiftinin cansız bedenleri, mutfak ve tuvalette bulundu.

DHA

"YOLLAR KAPALIYDI"


Anne ve babasının evlendiklerinden bu yana aynı evde yaşadıklarını ve bu evin onlara mezar olduğunu söyleyen Deniz Kardaş, "Babam aradı, 'Yangın evin etrafını sardı, yetiş' dedi. Hemen gelmeye çalıştım. Yollar kapalıydı. İtfaiyeyi aradım. Gelemedim. En sonunda gelip baktığımda her yer kül olmuş. Babam ve annem içeride yanmış" dedi.

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"İÇERİ GİRMELERİNE ANLAM VEREMEDİM"

Anne ve babasının içeri girmesine anlam veremediğini de anlatan Kardaş, "Koyunları çıkartmaya çalışmışlar. Ağaçlar yanınca korkudan içeri saklanmışlar. Biri mutfağa diğeri ise tuvalete saklanmış. İkisi de orada yanarak can vermiş" diye konuştu.

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SAVCILIK ŞÜPHELİ GÖRDÜ

Ayrıca yapılan incelemede Kardaş çiftinin evinin kapılarının yangın sırasında kilitli olduğu belirlendi.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı'nın, evin kapılarının kilitli olmasını şüpheli görünce otopsi istediğini belirten Kardaş, işlemlerin tamamlanmasının ardından anne babasını toprağa vereceklerini söyledi.

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