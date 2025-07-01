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Manisa'da bir orman yangını daha başladı

Manisa'da bir orman yangını daha başladı

15:471/07/2025, Salı
IHA
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Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 13.31'de yapılmaya başlandı.
Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 13.31'de yapılmaya başlandı.

Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçesinde devam eden orman yangınlarına Saruhanlı ilçesi de eklendi. 13.20'de başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde bugün saat 13.20'de çıkan orman yangınına ilk müdahale 13.31'de yapılmaya başlandı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer sevk edilerek yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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