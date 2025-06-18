Manisa'da çöp kamyonunun çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Manisa Salihli'de 15 Haziran'da Harun K. yönetimindeki 45 RV 710 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu ile Yusuf Yakut(19) sevk ve idaresindeki 45 ARC 117 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yakut ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Yakut, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Yakut, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.