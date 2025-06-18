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Manisa'da çöp kamyonunun çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

Manisa'da çöp kamyonunun çarptığı motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

17:2418/06/2025, Çarşamba
IHA
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Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada, ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa Salihli'de 15 Haziran'da Harun K. yönetimindeki 45 RV 710 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu ile Yusuf Yakut(19) sevk ve idaresindeki 45 ARC 117 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yakut ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Yakut, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Yakut, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.


19 yaşındaki Yusuf Yakut, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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