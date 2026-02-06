Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa'da etkili olan sağanak nedeniyle taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi yıkıldı

Manisa'da etkili olan sağanak nedeniyle taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi yıkıldı

23:036/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Güvenlik önlemi alınan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.
Güvenlik önlemi alınan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı, bölgede menfez köprüde de göçük oluştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Irlamaz Çayı üzerine inşa edilen taşkın kontrol ve dere ıslah tesisi, son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle yıkıldı.

Çatalköprü, Aşağı Bozkır ve Irlamaz mahallelerinin sınırında yer alan tesisin, yağışların ardından zarar gördüğü ve yapının büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Öte yandan, Irlamaz Mahallesi'nden Kemalpaşa yoluna bağlantıyı sağlayan menfez köprüde de göçük meydana geldi.

Güvenlik önlemi alınan yol, tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı.


#Manisa
#sağanak
#taşkın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUSKİ su kesintisini duyurdu: Bursa Mudanya’da 15 gün sürecek su kesintisi programı açıklandı