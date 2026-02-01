Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Bazı alt geçitler suyla doldu

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Bazı alt geçitler suyla doldu

23:301/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Bursa’nın İnegöl ilçesi
Bursa’nın İnegöl ilçesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle alt geçitler ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen belediye ile itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Bursa'da gök gürültülü sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı alt geçitler trafiğe kapatıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle alt geçitler ulaşıma kapatılırken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Tedbir amacıyla bazı alt geçitler trafiğe kapatılırken, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Yayalar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri ile itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.





#Sağanak
#Yağış
#Ulaşım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması