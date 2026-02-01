Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Bazı alt geçitler suyla doldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle alt geçitler ulaşıma kapatılırken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Tedbir amacıyla bazı alt geçitler trafiğe kapatılırken, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Yayalar da yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri ile itfaiye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı.