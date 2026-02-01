Yeni Şafak
Bursa Valiliğinden hava durumu uyarısı: Sağanak ve fırtına için kritik saatler açıklandı

20:331/02/2026, Pazar
IHA
Yeni Şafak
Bursa genelinde 2 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa Valiliği, Meteoroloji'den alınan güncel hava durumu verileri sonrasında, vatandaşları uyardı. Kentte haftanın ilk günü kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. İşte valilikten yapılan uyarı ve güncel tahminler.

BURSA'DA KUVVETLİ SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bursa genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının yer yer 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu geceden itibaren ilin kuzey ilçeleri olan Karacabey, Mudanya ve Gemlik’te rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Rüzgâr hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saate kadar çıkabileceği bildirildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış ve rüzgârla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Uyarının 2 Şubat saat 00.00 ile 23.59 arasında geçerli olduğu belirtildi.

