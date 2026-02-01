Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre 2 Şubat Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Bursa genelinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının yer yer 21 ila 50 kilogram/metrekare arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu geceden itibaren ilin kuzey ilçeleri olan Karacabey, Mudanya ve Gemlik’te rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Rüzgâr hızının 50-70 km/saat, yer yer ise 80 km/saate kadar çıkabileceği bildirildi.