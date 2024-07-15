Manşetleriyle darbeyi övdüler

15 Temmuz’da darbeciler sert güç kullanarak ülkeyi ele geçirmeye çalışırken, ABD, Almanya, İngiltere başta olmak üzere Batı’nın önde gelen ülkelerindeki medya organları, darbecilere destek veren yayınlar yaptı. Darbe gecesi eski CIA istihbaratçıları ve üst düzey siyasiler, canlı yayında teröristlere tavsiyelerde bulundu. Darbe sonrasında ise, darbe destekçisi yayın organları, terörist elebaşı Gülen’in sözlerini referans göstererek, girişimin Erdoğan’ın senaryosu olduğunu iddia etti.





YALAN HABERLER

Rus basından Sputnik, darbe gecesi “TSK, T.C. Liderinin tutuklandığını söylüyor” başlığıyla darbecilerin sözlerine manşetten yer verdi. Alman Der Spiegel dergisi, “Diktatör Erdoğan” başlığı atarken, İngiliz The Guardian, “Erdoğan Türkiye’nin Tansiyonunu Nasıl Yükseltti” başlıklı yazısıyla darbecilere sahip çıkıp meşru hükümeti suçladı. Amerikan Foreign Policy ise, “Erdoğan Öldürülmediğinden Darbe Başarısız Oldu” başlıklı yazısıyla darbenin başarısız olma gerekçelerini sıraladı.





“DARBECİLER BİZİM ÇOCUKLAR”

Amerikan FOX News kanalı, darbe gecesi, gerek sosyal medyadan gerekse canlı yayına aldığı konuşmacılar vasıtasıyla darbecilere açıktan destek verdi. Brigitte Gabriel isimli İslam karşıtı Lübnanlı bir yazarın, “Başarılı Bir Darbeye Ihtiyaç Var Çünkü Bu DAİŞ’den Kurtuluş Yolu” sözlerini sosyal medya hesaplarından paylaşan kanal, daha sonra emekli bir ABD askeri Ralph Peters’ı canlı yayına bağladı. Yayın esnasında skandal sözler sarf eden Peters, “Bunlar bizim çocuklar. Bu çocukların kazanması lazım. Darbe başarılı olursa biz kazanacağız, İslamcılar kaybedecek” dedi. Bütün gece yayına sık sık bağlanan Peters, ertesi gün girişimin başarısız olması ile hüsrana uğradı ve internet sitesinden “Türkiye’nin Son Umudu (Asker) Ölüyor” isimli bir yazı yayımladı.





ELEBAŞININ SÖZLERİNE GÜVENDİLER

Yine ABD basınından New York Times, darbeye karşı halkın mücadelesine ilişkin, “Erdoğan Seçmeni Koyun Gibidir, Ne Söylerse Yaparlar” başlıklı bir yazı yayımladı. The Guardian gazetesi, darbe girişimi için ‘kurgu’ ifadesini kullanırken, “Türkiye Zaten Erdoğan Tarafından Yapılan Bir Darbe Geçiriyor”, “Türkiye Darbe Girişimi Sonrası Çok Baskıcı Olacak” şeklinde farklı yazılar yayımladı. Guardian, terörist elebaşı Gülen’in “Darbe, tiyatro” sözlerine de yer ver verirken, France 24 de Gülen’in sözlerini medya organlarından servis etti.





REUTERS’TEN ÇARPITMA

Darbe girişiminin ilk günlerinden itibaren Reuters, “darbe girişimini başarıyla atlatan bir Türkiye” yerine Batı ülkelerinin endişelerini artıran, darbe girişimi sonrasında daha da otoriterleşmeye doğru giden bir ülke resmetti. Darbe girişiminin hemen ertesi günü “Merkel, müttefiki Türkiye’de Erdoğan’ın iktidar üzerindeki gücünü artırmasını bekliyor” ve “Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, darbe girişimi sonrası Türkiye’nin bir baskı rejimine dönmesinden korkuyor” gibi gerçeklikten uzak başlıklarla soru işaretleri oluşturulmaya çalışıldı.





DAILY MAIL’DEN AKLAMA

İngiliz Daily Mail gazetesi de 15 Temmuz’da vakit geçirmeden Gülen’i aklama çabasına girişti. FETÖ liderini “masum bir vaiz” olarak tasvir eden gazete, bir başka haberinde, “hükümetin internet karartma girişimlerinden dolayı Facebook, Twitter ve Youtube’un sessizliğe büründüğünden, bunun sürekli olarak Türkiye’de yaşanan siyasi krizlerde kullanıldığından” bahsederek, darbe girişimini makulleştirmeye çalıştı.

16 Temmuz günü “Erdoğan, Orduya Dokunulmazlık Veriyor” şeklinde bir haberle okuyucuların karşısına çıkan İngiliz Times gazetesi, FETÖ’cülere karşı atılacak adımların hukuksuz olacağını ima etti.





NORMALLEŞTİRME OYUNU

İngiltere’nin küresel ekonomi çevrelerince okunan The Economist dergisinin internet sitesinde darbe girişimi ile ilgili ilk haber “Darbe Sonrası, Karşı Darbe” şeklinde verilerek, adeta FETÖ’cü darbe girişimi aklanmaya çalışıldı. Haberde “Türkiye’de askerlerin yönetime el koyması yeni bir şey değil” ve “Türkiye 1960’tan bu yana generallerin dört hükümeti devirdiğine şahit oldu” şeklindeki ifadelerle darbe girişimi adeta normalleş-tirilmeye çalışıldı.





Diğer skandal yayınlar

Mısır Basını: Darbe Oldu, Erdoğan Düştü

Stratfor: Erdoğan Almanya’ya Sığınma Talebinde Bulundu

Washington Times: Erdoğan Muhalifleri Gücünü Genişletmek İçin Darbeyi Kullanıyor

H. Post: CIA Eski Çalışanı Bob Bear Darbecilere Öğütler Veriyor

Foreign Policy: Michael Rubin: Erdoğan Darbe İçin Birini Değil, Kendini Suçlamalı

Sputnik: Erdoğan’ın Kendi Darbesini Kurduğu İddia Ediliyor

NY Post: Türkiye’deki Darbe Neden Bir Umut Olurdu

Independent: Erdoğan Darbeyi Atlattı Ama Geleceği Kesin Değil

Ben Shapiro: Erdoğan’ı Ve Hamas’ı Devirmek Dünyaya Büyük Bir Iyilik