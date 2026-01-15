Yeni Şafak
Mantar toplamak için gitti 2023'ten beri kayıp

Mantar toplamak için gitti 2023'ten beri kayıp

23:5515/01/2026, Perşembe
AA
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, çalışmaların koordinasyon ve hassasiyet içinde sürdürülmesi yönünde talimat verdi.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, çalışmaların koordinasyon ve hassasiyet içinde sürdürülmesi yönünde talimat verdi.

Muğla'da 65 yaşındaki vatandaş, 30 Aralık 2023'te mantar toplamak için ormana gitti. Yaşlı adamın geri dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları, AFAD, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiple devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2023 yılının son günlerinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için yürütülen arama çalışması devam ediyor.

Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için AFAD, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 kişilik ekip arama çalışmasına devam ediyor.

Kaymakam'dan 'hassasiyet' talimatı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Balan Dağı'ndaki arama çalışmalarını yerinde inceledi.

Ekiplerle yakından ilgilenen Kaya, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, çalışmaların koordinasyon ve hassasiyet içinde sürdürülmesi yönünde talimat verdi.

Mantar toplamaya gitti bir daha geri dönmedi

Mantar toplamak için 30 Aralık 2023'te Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden Çiftçi'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş ve arama çalışmaları başlatılmıştı.



