Mantar toplamak için gitti 2023'ten beri kayıp

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2023 yılının son günlerinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için yürütülen arama çalışması devam ediyor.

Mantar toplamak için Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan İsa Çiftçi'nin (65) bulunması için AFAD, jandarma ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan 100 kişilik ekip arama çalışmasına devam ediyor.