Ortaca Sanayi Sitesi'nde yangın: Minibüsler ve iş yeri zarar gördü

Yangın, Ortaca Sanayi Sitesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek çevresindeki diğer araçlara ve iş yerine sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 iş yeri de zarar gördü. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.