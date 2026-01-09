Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Ortaca Sanayi Sitesi'nde yangın: Minibüsler ve iş yeri zarar gördü

Ortaca Sanayi Sitesi'nde yangın: Minibüsler ve iş yeri zarar gördü

23:319/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki sanayi sitesinde park halindeki bir araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki araçlara ve bir iş yerine sıçradı. Yangında 1 minibüs tamamen yanarken, 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 iş yeri hasar gördü; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 1 minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 iş yeri de zarar gördü.

Yangın, Ortaca Sanayi Sitesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler büyüyerek çevresindeki diğer araçlara ve iş yerine sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. Yangında 1 minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 iş yeri de zarar gördü. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Muğla
#Ortaca
#Sanayi Sitesi
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?