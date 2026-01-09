Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Ölümlü kazaya neden olan çöp kamyonu şoförü tutuklandı

Ölümlü kazaya neden olan çöp kamyonu şoförü tutuklandı

22:569/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
45 yaşındaki sürücü G.K. tutuklandı
45 yaşındaki sürücü G.K. tutuklandı

Muğla'da G.K. idaresindeki çöp kamyonu Gülderen Türkmen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası, adli makamlara sevk edilen çöp kamyonu sürücüsü G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaza, Beldibi Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan G.K. (43) idaresindeki 34 NBA 571 plakalı çöp kamyonu, Gülderen Türkmen’e (68) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen’in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü G.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Çöp Kamyonu
#Şoför
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?