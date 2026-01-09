Ölümlü kazaya neden olan çöp kamyonu şoförü tutuklandı

Kaza, Beldibi Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan G.K. (43) idaresindeki 34 NBA 571 plakalı çöp kamyonu, Gülderen Türkmen’e (68) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Türkmen hayatını kaybetti. Türkmen’in ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü G.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.