Gündem Mantardan zehirlenen kadın hastanede hayatını kaybetti
3. SAYFA

Mantardan zehirlenen kadın hastanede hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde eşi ile yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, eşinin tedavisi sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mantardan zehirlenen kadın hastanede hayatını kaybetti
Arşiv

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde yedikleri mantardan zehirlenen Hakkı Ünlü (47) ve Şevkiye Ünlü (45), Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ünlü çiftine ilk müdahale burada yapılmış fakat durumlarının ağırlaşması üzerine Şevkiye Ünlü Ankara’ya, Hakkı Ünlü ise İstanbul’da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Şevkiye Ünlü, Ankara Başkent Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünlü’nün cenazesinin yarın Danışmentli köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Hakkı Ünlü’nün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Üniversiteli genç annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü: Ayırmak istemiştim
GÜNDEM
Üniversiteli genç annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü: Ayırmak istemiştim

Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”
GÜNDEM
Kumar oynamaya gelenlere ilginç uyarı; “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım”

Aşı yapılan inek veterinerin çenesini kırdı
GÜNDEM
Aşı yapılan inek veterinerin çenesini kırdı
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.