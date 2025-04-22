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Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da asfalt çalışmalarına başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da asfalt çalışmalarına başladı

10:1922/04/2025, Tuesday
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Mardin
Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bozuk yolların yenilenmesi amacıyla asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, özellikle 13 Mart Mahallesinde yoğun bir asfalt serim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamı Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılıyor.

Mardin Artuklu'da Valilik talimatıyla asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.

Genel Sekreter Yardımcısı Ümran Tanış, asfalt çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada,
“Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak asfalt yama ve serim çalışmalarımıza başladık. Dün itibarıyla 13 Mart Mahallemizde çalışmalara hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bu süreçte müteahhitlik hizmeti alınmadan, tamamen Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarıyla ilerliyoruz. Amacımız Artuklu'da asfaltsız veya bozuk yol bırakamak. Vatandaşlarımıza gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz”
dedi.

ESNAFLAR VE VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf Yusuf Aygüler ise, “15 yıldır bu mahallede esnaflık yapıyorum. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi iki üç gündür ciddi bir asfaltlama çalışması yürütüyor. Şu an yollar tertemiz bir şekilde yenileniyor. Bu hizmetten ötürü başta Mardin Valiliği olmak üzere Büyükşehir Belediyemize ve Fen İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ederim,” şeklinde konuştu.

Bir diğer esnaf Abdullah Tekin ise uzun süredir yol bozukluklarından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirterek,
“Araç sahipleri ve biz esnaflar için gerçekten zordu. Bu çalışmaların hızla tamamlanıp, sıkıntılarımızın sona ermesini bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asfalt çalışmalarının il genelinde etap etap devam edeceğini bildirdi.


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