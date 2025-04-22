Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da asfalt çalışmalarına başladı

“Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak asfalt yama ve serim çalışmalarımıza başladık. Dün itibarıyla 13 Mart Mahallemizde çalışmalara hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bu süreçte müteahhitlik hizmeti alınmadan, tamamen Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarıyla ilerliyoruz. Amacımız Artuklu'da asfaltsız veya bozuk yol bırakamak. Vatandaşlarımıza gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz”

“Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Tuncay Akkoyun'un talimatları doğrultusunda, Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak asfalt yama ve serim çalışmalarımıza başladık. Dün itibarıyla 13 Mart Mahallemizde çalışmalara hızlı bir şekilde giriş yaptık. Bu süreçte müteahhitlik hizmeti alınmadan, tamamen Büyükşehir Belediyemizin öz kaynaklarıyla ilerliyoruz. Amacımız Artuklu'da asfaltsız veya bozuk yol bırakamak. Vatandaşlarımıza gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz”

Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf Yusuf Aygüler ise, “15 yıldır bu mahallede esnaflık yapıyorum. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi iki üç gündür ciddi bir asfaltlama çalışması yürütüyor. Şu an yollar tertemiz bir şekilde yenileniyor. Bu hizmetten ötürü başta Mardin Valiliği olmak üzere Büyükşehir Belediyemize ve Fen İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ederim,” şeklinde konuştu.