Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu'da asfalt çalışmalarına başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bozuk yolların yenilenmesi amacıyla asfaltlama çalışmalarına başladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, özellikle 13 Mart Mahallesinde yoğun bir asfalt serim faaliyeti gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamı Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla yapılıyor.
Mardin Artuklu'da Valilik talimatıyla asfalt yenileme çalışmaları sürüyor.
ESNAFLAR VE VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN
Çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren esnaf Yusuf Aygüler ise, “15 yıldır bu mahallede esnaflık yapıyorum. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi iki üç gündür ciddi bir asfaltlama çalışması yürütüyor. Şu an yollar tertemiz bir şekilde yenileniyor. Bu hizmetten ötürü başta Mardin Valiliği olmak üzere Büyükşehir Belediyemize ve Fen İşleri Daire Başkanlığına teşekkür ederim,” şeklinde konuştu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, asfalt çalışmalarının il genelinde etap etap devam edeceğini bildirdi.