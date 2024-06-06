İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çatının büyük bölümünü kapladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otelde konaklayan misafirler tahliye edildi.