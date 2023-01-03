Gündem Mardinde altı kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu
MARDİN

Mardin'de altı kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu

Mardin'in Ömerli ilçesinde içinde 11 kamu görevlisinin bulunduğu hafif ticari aracın şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazanın nedeni ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Mardinde altı kişinin öldüğü kazanın nedeni belli oldu
Mardin

Kaza, dün sabah saatlerinde Ömerli Midyat yolu Alıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Kamu çalışanlarının içinde bulunduğu 47 AT 479 plakalı 8 kişilik hafif ticari araç, sürücüsü Abdullah Macit’in kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Abdullah Macit ile Fatma Kaya, Büşra Keleş, Kamuran Önen, Yusuf Tunç ve Ruken Adam’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar F.A. (40), T.D.(30), H.A.(24), M.A.Ç. (37) ve A.Ç. (33) ilk müdahalelerinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma ile Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
GÜNDEM
Mardin'de feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kazada hayatını kaybeden ve Midyat’ta oturan 6 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. İlçede düzenlenen cenaze törenine Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ahmet Solmaz ve kamu kurumlarının müdürleri ile yüzlerce kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Kamuran Önen ve Yusuf Tunç, Kıble Mezarlığı'nda; Ruken Adam, Fatma Kaya ve Büşra Keleş Kalo Mezarlığı'nda; Abdullah Macit ise Ortaca köyü mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

ŞEHİT BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Sürücü Abdullah Macit'in babası Şükrü Macit'in terör örgütü PKK'nın yola döşediği mayının patlaması sonucu şehit olduğu belirtildi. Macit, şehit babasının yanına defnedildiği bildirildi. Büşra Keleş'in öğretmen olduğu, Fatma Kaya'nın Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nda, Ruken Adam, Abdullah Macit, Yusuf Tunç ve Kamuran Önen'in ise valiliğe bağlı kurumlarda çalıştığı öğrenildi.

GİZLİ BUZLANMA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

  • Yapılan ilk incelemede saat 07.40’ta meydana gelen kazanın gizli buzlanma nedeniyle yaşandığı, sürücü Abdullah Macit’in direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, beraberinde kurum müdürleriyle, ilçede ve Ortaca köyünde kurulan taziye evlerini ziyaret ederek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı: Bir saniye ile kurtuldum
FOTOĞRAF 11
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Derikte dün Üçyol mevkisinde kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada olay yerinde bulunanlardan Gülsen Esen, kazanın etkisini hala atlatamadığını söyledi.
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Fırına ekmek almaya geldim. Kaza oldu, herkes oraya koştu. Yaralıları, ölenleri götürdüler. Evimize gidiyorduk ki ikinci kaza oldu. Bir saniye ile kurtuldum. diyen Esen, hala yaşadığına inanamadığını belirtti.Esen, o anda herkesin şokta olduğunu dile getirdi.
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Kolundan yaralandıErcan Çeyez (17) ise, ilk kazayı görüp kardeşinin orada olabileceğini düşünüp, olay yerine gittiğini belirtti.
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Araçtan kopan parçanın çarpması sonucu yere düştüğünü anlatan Çeyez, başını kaldırdığında tırın yanından geçtiğini gördüğünü söyledi.Çeyez, Kolumun yan tarafından darbe aldım. Kazada ölenlerin yüzde 90ı tanıdıktı. Akraba, eş, dost vefat etti. dedi.
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Bir şeylerin patladığını düşündükKazanın yaşandığı bölgede iş yeri bulunan Şahin Ektiren ise, çalıştığı sırada şiddetli bir ses geldiğini belirtti.
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Ektiren, Önce bir şeylerin patladığını düşündük. Dışarı çıktığımızda bir toz bulutu vardı. Baktık 2 araç devrilmiş. Ne olduğunu bilmiyorduk. Toz bulutu gidince tırın devrildiğini gördüm. Şoförü çıkmaya çalışıyor. Hemen yardıma koştuk. Emniyet kemeri onun sıkıştırmıştı. Bıçakla kemeri kestik, araçtan çıkardık, onu hastaneye gönderdik. Sonra polis ekipleri geldi. Biz içeri geçtik diye konuştu.
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Bu sırada kazanın nasıl olduğunu anlamak için kamera görüntülerini izlemeye başladıklarını anlatan Ektiren, yine sesler gelmeye başladığını duyunca dışarı çıktıklarını söyledi.
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Ektiren, Çığlık sesleri gelmeye başladı. İkinci kaza oldu. Daha çok can kaybı yaşandı. Bu sefer diğer yaralıların yardımına koştuk. Artık bu kazaları istemiyoruz. Bu en kötüsüydü, daha kötüleri yaşanmasın. ifadelerini kullandı.
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Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı: Bir saniye ile kurtuldum
Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, bir polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin yaralandığı kazanın tanıkları, o anları anlattı.

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