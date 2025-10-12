Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Mardin'de can pazarı: Kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 14 yaralı

Mardin'de can pazarı: Kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 14 yaralı

18:1912/10/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de kamyon ile tarım işçilerini taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Mardin karayolunda işçileri taşıyan kamyonet ile kamyonun çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 14 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Mardin karayolu Mazıdağı Kavşağı’nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan kamyonet ile kamyon, çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonette sıkışan 2 kişi çıkarıldı. Kazada 3’ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Mardin
#Diyarbakır
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim 2025’te en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel liste