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Mardin'de gürültü kirliliğine neden olan iş yerine 696 bin 792 lira ceza

Mardin'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince çıkılan denetimde desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine 696 bin 792 lira ceza uygulandı.

00:55 - 7/07/2024 Pazar
AA
Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine ceza kesildi.
Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine ceza kesildi.

Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine 696 bin 792 lira ceza uygulandı.

Valiliğin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, kentte gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, merkez Artuklu ilçesindeki iş yerine, desibel sınır değerlerini sağlamadığından 696 bin 792 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Mardin'de 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki denetimlerin devam edeceği belirtildi.



#Artuklu
#Denetim
#Mardin
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