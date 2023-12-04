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Mardin'de 'Kahramanlar-32' operasyonu: Biri kırmızı kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar-32 Operasyonu’nda 1’i kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Orhan Elma’nın ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere beş şehidin olduğu ve 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralının olduğu iki ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:24 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 08:37 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mardin'de 'Kahramanlar-32' operasyonu
Mardin'de 'Kahramanlar-32' operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımında yer verdiği ifadeler şu şekilde;

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı.


Söz konusu şüpheli aracın Dargeçit-Midyat karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 operasyonu başlatıldı. Zırhlı araçlarımız, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlatmışlardır.



Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde Kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri (K) Orhan ELMA adlı teröristin olduğu belirlenmiş diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.


Etkisiz hale getirilen;

Terörist Rodi Hayri (K) Orhan ELMA’nın 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidimizin olduğu ve 10'u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralımızın olduğu ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edilmiştir.


Teröristin talimatını verdiği eylemlerin;


📌Şırnak ili İdil İlçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019 tarihinde Asb.Çvş.Mehmet YALÇIN’ın yaralanması olayı,


📌Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında 09 Aralık 2019 tarihinde J.Asb.Üçvş.Esma ÇEVİK ve Uzm. J.V. Kad. Çvş. Kemal SAYAR’ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP’li saldırı sonucu yaralanması olayı,


📌Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında 04 Mayıs 2019 tarihinde Oyalı-Karalar yolu üzerinde araç içerisinde 2 vatandaşımızın şehit edilmesi olayı,


📌Şırnak ili İdil ilçesi Çığır köyünde 24 Nisan 2023 tarihinde 3 vatandaşımıza yönelik silahlı saldırı olayında 1’nin şehit edilmesi 2’sinin yaralanması olayı

olduğu tespit edilmiştir.





#Mardin
#Dargeçit
#PKK
#Terör operasyonu
#Ali Yerlikaya
#Orhan Elma
1 saat önce
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