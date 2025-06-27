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Mardin'de koku şikayeti üzerine girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

Mardin'de koku şikayeti üzerine girilen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

13:5227/06/2025, Cuma
AA
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Adrese giden zabıta ekipleri, belediyenin temizlik ekiplerini yönlendirdi.
Adrese giden zabıta ekipleri, belediyenin temizlik ekiplerini yönlendirdi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen evden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Artuklu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi 13. Sokak'taki 3 katlı binada yalnız yaşayan bir kişinin evinden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye ihbarda bulunuldu.​​​​​​​


Adrese giden zabıta ekipleri, evde çöp ve atık biriktirildiğini tespit ederek belediyenin temizlik ekiplerini yönlendirdi.


Ekiplerin çalışmasıyla evden 2 kamyon çöp ve çeşitli atık çıkarıldı.




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