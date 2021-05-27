Gündem Mardinde MİT ve jandarmadan ortak operasyon 3 kilo patlayıcı ele geçirildi
MARDİN

Mardin'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 3 kilo patlayıcı ele geçirildi

MİT Başkanlığı ve Mardin Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mardin'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Mardinde MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 3 kilo patlayıcı ele geçirildi
Yapılan aramalarda ele geçirilenler.

Terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Eren-5 Bagok' operasyonu kapsamında, MİT Başkanlığı destekli Mardin Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komando birliklerinin katılımıyla Savur ilçesi kırsalında 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Özel Birlik' operasyonları yapıldı.

'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi
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'Mehmetçiğin pençesi'nden kaçış yok: 11 terörist daha etkisiz hale getirildi

Yapılan aramalarda 3 kilo plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
DHA
Yapılan aramalarda 3 kilo plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Ekipler, PKK'lı teröristlerin taşlar arasına gizlenen 2 noktadaki 2 sığınağını tespit etti. Yapılan aramalarda 3 kilo plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 3 kilo plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.
DHA
Yapılan aramalarda 3 kilo plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, telsiz, el yapımı patlayıcı düzeneği ile yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler, muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ile sığınaklar, kontrollü patlatılarak, kullanılamaz hale getirildi.

'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi
OYNAT 00:32
'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li yakalandı, 10 depo imha edildi
Mardin kırsalında, terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Eren-5 Bagok' operasyonunda 3 YPG'li gözaltına alındı.

Operasyonda, teröristlerin kullandığı silahlar ve mühimmatın bulunduğu sığınak ile 10 depo kullanılamaz hale getirildi.


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